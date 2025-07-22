Yozgat'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sivas'a mezuniyet töreni için giden B.G. yönetimindeki 58 ND 270 plakalı otomobil, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Gökdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.F.Ö. idaresindeki 16 BED 801 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Olay yerine, sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte, araçlarda bulunan 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / İsmet Öçal - Güncel