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Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza; E-88 kara yolu Yozgat Merkez'e bağlı İnceçayır köyü kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 50 AAP 552 plakalı otomobil, E-88 kara yolu kavşağında, T.K. idaresindeki 38 JU 570 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile 38 JU 570 plakalı otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.