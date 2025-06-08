Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak bir yaralı kurtarılamadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

S.E. idaresindeki 50 BD 355 plakalı otomobil, Çiğdemli beldesi kavşağında E.B. yönetimindeki 34 DLY 398 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.E, Ş.E, D.I, Y.B. ve Ç.B. ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Y.B., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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