Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

C.D'nin (50) kullandığı 38 AGG 416 plakalı hafif ticari araç, Çekerek-Sorgun kara yolu İsaklı köyü mevkisinde B.A. (19) yönetimindeki 06 RJ 434 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, D.A. (41) hayatını kaybetti, sürücüler ile M.A.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan B.A. ile M.A.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
