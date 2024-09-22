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Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yabancı plakalı otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil Babalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobildeki yaralılar S.İ, A.S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada yaralananları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hayatını kaybeden sürücünün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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