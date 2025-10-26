Yozgat'ta Tarım Araçlarına Yönelik Trafik Denetimi
Yozgat Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri, tarım araçlarının trafikte güvenliğini artırmak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında sürücüler rops sistemi ve reflektör kullanımı hakkında bilgilendirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, traktör sürücülerine devrilme anında koruma sağlayan rops sistemi, araçların gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, genel trafik kuralları konusunda da sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel