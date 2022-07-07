Yozgat'ta 107 tarihi eser ele geçirildi Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyünde H.Ç. isimli şahsa ait evde, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduğu bilgisini alan il jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada şüpheli şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alının şüpheli H.Ç. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Tarihi eserler ise Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - YOZGAT İhlas Haber Ajansı / Güncel Jandarma Esenli Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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