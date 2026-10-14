Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 15 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 15 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 obje ve 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 15 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Ç.A'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 15 obje ve 1 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.