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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 9 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 9 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi
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Yozgat Saraykent'te jandarma ekipleri, bir şüphelinin elinde bulunan Bizans dönemine ait 9 sikke ve 4 objeyi ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli A.M'nin ilçedeki evinde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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