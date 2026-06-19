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Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliğinde taşlar, ruhsatsız silahlar ve dedektör ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonun 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, dedektör, boşluk bulma çubukları, tabanca, av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, çeşitli çaplarda fişek, pala ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taşlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.Y, S.Y. ve Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
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