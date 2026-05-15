Yozgat'ta sağanak ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan sel, merkeze bağlı İnceçayır ve Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde hububat başta olmak üzere ekili alanlarda hasara yol açtı. Tarım ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Yozgat'ta sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.

Merkeze bağlı İnceçayır ve Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde, etkili olan sağanağın ardından sel oluştu.

Sel, hububat başta olmak üzere ekili alanlarda hasara yol açtı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, köy ve arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
