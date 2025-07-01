Yozgat'ta Sahte Alkol Üreten Zanlı Yakalandı
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri, sahte alkol ürettiği tespit edilen Y.D.'yi yakalayarak evinde yapılan operasyonda 5 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda sahte içki ele geçirdi.
Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Şefaatli ilçesinde şüpheli Y.D'nin sahte alkol ürettiği bilgisini aldı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 titre etil alkol, çeşitli miktarlarda sahte içki ile 3 test kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel