Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı, su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına neden oldu. Bazı ekili alanlarda hasar meydana gelirken, Yozgat Valiliği hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle kara yolunda biriken suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sağanak ve dolu, bazı ekili alanlarda da zarara neden oldu.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde etkili olan dolu yağışının ardından bazı bölgelerde hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde ve bazı ilçelerimizde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle özellikle merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy ilçelerimize bağlı köylerimizin altyapı ve tarımsal alanlarının hasar gördüğü ihbarı alınmıştır. Yağışın durmasının ardından oluşan zararların tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl/İlçe Özel İdare ekiplerimiz tarafından ivedilikle hasar tespit çalışmaları başlatılacaktır."

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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