Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 304 tabanca fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreste yaptığı aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 304 tabanca fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel