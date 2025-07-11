Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 304 tabanca fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreste yaptığı aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 304 tabanca fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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