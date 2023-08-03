Yozgat'ta Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait kartal heykeli ve mermer sütun ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT'ta jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait kartal heykeli ve mermer sütun ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde Y.K.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 150 santimetre boyunda kartal heykeli ile 178 santimetre uzunluğunda 52 santimetre çapında mermer sütun ele geçirildi. Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.