Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ünal Babayiğit (40) idaresindeki 34 DH 3466 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde refüje devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sonay (36) ve 8 yaşındaki kızları Rabia Babayiğit yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Rabia Babayiğit sevk edildiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.