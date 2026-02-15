Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yozgat-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yozgat'ta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 06 BE 2694 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolunun Başıbüyüklü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, E.Y, İ.Y. ve H.H.Y. yaralandı.
Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -