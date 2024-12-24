Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Yozgat'ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta A.E.D. idaresindeki otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.E.D. idaresindeki 40 ANN 865 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.D. ve U.A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
img

Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
img

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Aralık Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 25 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l 08.08 saat anlamı nedir? 08 08 saat aşk anlamı 2024! 07.07 saat anlamı nedir? 07 07 saat aşk anlamı 2024! 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.