Yozgat'ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
Yozgat'ta A.E.D. idaresindeki otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.E.D. idaresindeki 40 ANN 865 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.D. ve U.A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel