Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kanala devrilmesi sonucu E.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 66 ABL 065 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yolu mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan E.Y, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel