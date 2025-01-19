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Yozgat'ta Otobüs ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Otobüs ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

H.A. (50) yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı Sivas Tur'a ait yolcu otobüsü, Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında H.E. (54) idaresindeki 06 ET 6391 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan yolculardan S.Y. (43) ve H.A. (46) yaralandı.

Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A. kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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