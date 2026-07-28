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Otizmli Kerem’e sembolik asker kınası merasimi

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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte "Asker Kınası Merasimi" gerçekleştirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte "Asker Kınası Merasimi" gerçekleştirildi.

İl müdürlüğünce otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 20 yaşındaki Kerem Kılıç için sembolik asker kınası merasimi yapıldı.

Belediyeye ait Taş Ocağı Konağı'nda düzenlenen etkinliğe, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Kılıç'ın annesi Dilek Kılıç ve yakınları katıldı.

Etkinlikte, otizmli gence annesi ve yakınları tarafından asker kınası yakıldı.

Duygusal anların yaşandığı kına yakma etkinliğinde konuşan anne Dilek Kılıç, oğlu Kerem'in asker olma hayali olduğunu, ağabeyinin askere giderken yapılan merasimden çok etkilendiği için kendisine de asker kınası yaktıklarını söyledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı da özel bireylerin hayallerini gerçekleştirmekten ve onların sevincine ortak olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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