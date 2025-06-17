Yozgat'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Fotoğraf Sergisi

Yozgat'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Fotoğraf Sergisi
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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla 'Yanan sadece ormanlarımı değil' isimli bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, orman yangınları ve mücadelelerinden görüntüler yer aldı. Müdür Türkay Karaçay, yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yanan sadece ormanlarımı değil" isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

Kent merkezi Sarraflar Caddesi'nde düzenlenen sergide, orman yangınları ve yapılan mücadelelerden çekilen fotoğraflar sergilendi.

Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, her yıl çok sayıda orman yangını çıktığını ve yangınların yüzde 90'ına yakının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yangınlarda milyonlarca ağacın kül olmasının yanında bir çok canlının da hayatı ve yaşam ortamlarının yok olduğunu belirten Karaçay, "Yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Fotoğraf sergimizi zaman zaman kentin çeşitli noktalarda ve ilçelerimizde de düzenleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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