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Yozgat'ta Ördek ve Sahibinin Sıra Dışı Dostluğu

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Yozgat'ta Ali Yılgın, evcilleştirdiği ördeği 'Karabiber' ile kurduğu dostlukla dikkatleri üzerine çekiyor. Ördek, sahibine koşarak tepki verirken, Yılgın hayvan sevgisiyle örnek bir davranış sergiliyor.

Ördekle kurduğu dostluk dikkat çekiyor

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Ali Yılgın, evcilleştirdiği ördeğiyle dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında yaşayan Ali Yılgın 2021 yılında çocuklarına verdiği sözü yerine getirip 11 ördek aldı. Ördeklerden sadece biri sağ kaldı. Ali Yılgın, sağ kalan ördeğin yalnız hissetmemesi için ördekle arkadaş oldu. Ördeğine 'Karabiber' ismini veren Yılgın, eve girer girmez seslendiğinde ördeği ona koşuyor, seslenildiğinde anlıyor ve tepki veriyor.

Ördeği ile olan dostluğundan bahseden Yılgın "Çocuklarım ufakken 'Ramazan ayında oruç tutun, ne isterseniz alacağım' diye söz verdim. Çocuklarım da ördek yavrusu istedi. 11 tane ördek yavrusu almıştım. Diğerlerine sokak hayvanları saldırdı ve öldü. Geriye bir tek bu kaldı. Yalnız kalınca strese girdi. Yanına bir tane eş aldım. Bu böyledir, bizimle uğraşır. Peşimizi bırakmaz. Liseye giden kızım ve benim peşimizi bırakmaz. Açlıktan yapıyor, desek aslında karnını da doyuruyoruz. İşi gücü bizimle uğraşmak" dedi.

Ördeğinin kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Yılgın, hayvan sevgisiyle de örnek davranış sergiledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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