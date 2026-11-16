Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta operasyonda 701 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta operasyonda 701 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.U. ve İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti12

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

Dua edin, bu adam üst komşunuz değil!
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Komşusundan kurtulan kebapçı hayır lokması döktürdü! Bursa'da 500 kişiye ikram

Kahveci komşusundan kurtulan kebapçı, hayrına lokma döktürdü
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!