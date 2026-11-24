Yozgat'ta operasyonda 5,6 kilogram esrarla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ta rutin asayiş kontrolünde durdurulan araçta 5,6 kilogram esrar bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun ardından şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonunda hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde rutin asayiş kontrolleri sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5,6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.İ.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA