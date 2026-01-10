Haberler

Yozgat'ta Ömer Akses Gökbörü Teknoloji Kulübü açıldı

Yozgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kurulan Ömer Akses Gökbörü Teknoloji Kulübü açıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, kulübün eğitime verdiği öneme vurgu yapıldı ve Türk milletinin geleceği ile ilgili mesajlar verildi.

Yozgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kurulan Ömer Akses Gökbörü Teknoloji Kulübü açıldı.

Açılışa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve gençler katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, kulübün hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Yozgat Ülkü Ocaklarınca açılan İngilizce, Rusça, gitar ve ney kurslarını tamamlayan öğrenciler için Hüzni Baba Konağı'nda düzenlenen törene katıldı.

Teknoloji Kulübü ile sertifika programının Ülkü Ocaklarının eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu dile getiren Yıldırım, Türk milletinin yeniden yazacağı destanın terörsüz, güçlü ve büyük bir Türkiye olacağını belirtti.

Bu yolun pusulasının da belli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Onun kararlılığı, feraseti ve cesareti sayesinde Türkiye, küllerinden yeniden doğarak terörsüz bir geleceğin kapılarını aralamıştır. Biz yalnızca bugünün değil, yarının da yükünü omuzluyoruz. Doğu Türkistan'daki bir anne, Kerkük'teki bir çocuk, Kırım'daki bir genç, Gazze'de her gün zulme uğrayan masumlar ile Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da, Balkanlar'da ve Kafkaslar'da nice mazlumun gözü Türkiye'dedir. Zulme dur diyecek tek millet Türk milletidir." diye konuştu.

