Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde jandarma ekipleri, okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede okul servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülere, emniyet kemeri takmaları, görsel ikaz donanımlarının eksiksiz bulundurulması, hız limitlerine uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca, kış şartlarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla araçlarda kış lastiği kullanımı ve lastik basınçlarını da kontrol etti.

Öte yandan, ilçede güvenlik tedbirleri kapsamında Bektaşlı Köyü Şehit Halim Bulut İlkokulu çevresi ve güzergahınında kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
