Haberler

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi'nde, yoğun kar yağışları sonrası ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, sürücüler zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi'nde, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

Karayolları ekipleri, yoğun yağışın ardından bazı noktalarda kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

Sürücüleri de uyaran ekipler, yola zincirsiz çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar

Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu