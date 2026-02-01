Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi'nde, yoğun kar yağışları sonrası ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, sürücüler zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi'nde, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.
Karayolları ekipleri, yoğun yağışın ardından bazı noktalarda kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Sürücüleri de uyaran ekipler, yola zincirsiz çıkmamalarını istedi.
