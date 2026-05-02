YOZGAT'ta mayıs ayında kar yağdı. Kent merkezi yağışla beyaza büründü.

Kentte, gece etkili olan sağanağın ardından kar yağdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatıları, araçların üzeri ve yeşil alanlar kar altında kaldı. Çiçek açan meyve bahçeleri ve ağaçlar yine beyaza büründü. Kentte yaşayanlar, sabah araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı