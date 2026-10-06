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Yozgat'ta lise duvarına satanizm sembolleri yazan şüpheli için adli işlem başlatıldı

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Yozgat Valiliği, bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yapılarak yazılar yazıldığını duyurdu. Şüpheli tespit edildi; halk arasında korku ve panik yaratma, dini değerleri aşağılama ve kamu malına zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yozgat'ta bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yaparak yazılar yazan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan bir lisenin dış istinat duvarının sokağa bakan kısmına, şeytan ve satanizm içerikli semboller yapılarak yazılar yazıldığı belirtildi.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şahıs hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, dini değerleri aşağılama ve kamu malına zarar verme' suçları kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Eğitim kurumlarımızın güvenliğini, huzurunu ve düzenini bozabilecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyecek, bu tür fiillerin failleri hakkında gerekli adli ve idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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