Haberler

Yozgat'ta kurulan tesiste yemek artıkları hayvan mamasına dönüştürülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta öğrenci yurtları ve cezaevi başta olmak üzere toplu yaşam alanlarındaki yemek artıkları, kurulan tesiste, sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor.

Yozgat Belediyesi Evcilköy'de kurulan 1,5 ton üretim kapasiteli tesiste üretilen mama, kentteki hayvan barınaklarına gönderiliyor.

Tesis hakkında gazetecilere bilgi veren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, geçen yıl sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, evcil hayvanları da kimliklendirmek suretiyle kayıt altına alma çalışmasının yapıldığını söyledi.

İl Özel İdaresi, belediyeler kaymakamlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle kentte 20 bin hayvanı barındırabilecek barınak oluşturulduğunu ifade eden Özkan, "Hayvanlarımızın birçoğunu kimliklendirdik, sokak hayvanlarının toplamasını gerçekleştirdik. Bu konuda en önden yol alan illerden biri de biziz." dedi.

Özkan, barınaktaki hayvanların hem mama ihtiyacını karşılamak hem israfın önüne geçmek için bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Barınaktaki hayvanlarımızın iaşesini temin etmek için yurtlarımızdan, cezaevlerimizden toplayacağımız artık yemek ve ekmeklerle mama üretimine başladık. Mama üretim tesisimiz günlük 1500 kilogram kapasitesinde. Vardiyalı 24 saat çalışması durumunda da 2 bin 500 kilograma ulaşacak. Şu an yeterli ancak yetmezse de Sorgun ve Yerköy barınaklarımıza da yeni tesisler kurabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

