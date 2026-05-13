Sorgun'da Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı
Sorgun ilçesinde Kaymakamlığın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı süresince alınacak trafik, asayiş, sağlık ve denetim tedbirleri ele alındı.
Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bayram süresince alınacak trafik, asayiş, sağlık, kurban kesim alanları, denetim ve acil durum tedbirleri ele alındı.
Canpolat, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekerek, gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirtti.
Kaynak: AA / Şahin Özmen