Yozgat'ta kaza yapan sürücülere yardım etmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu öldü

Yozgat-Ankara kara yolunda otomobil ile tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, yardım için karşı şeride geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü mevkisinde bir otomobille tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, aracından inerek yardım etmek için karşı şeride geçmek istedi.

Bu sırada Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil, Zengin'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Zengin, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
