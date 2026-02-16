Haberler

Yozgat'ta kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, arama çalışmalarının ardından ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil'e yapılan ihbar sonrası, jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 16 saat süren bir arama gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan ve gece 01.30 sıralarında evden ayrılan Alzheimer hastası Haberci'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, jandarma, AFAD, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

Köyün çevresi ve arazide yaklaşık 16 saat arama yapan ekipler, yaşlı adamı 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü buldu.

Cenaze, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
