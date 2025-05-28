Yozgat'ta Kafede Yangın: Yaralı Yok

Yozgat'ta Kafede Yangın: Yaralı Yok
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Yozgat'ın Medrese Mahallesi'ndeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yozgat'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Medrese Mahallesi Kültür Sokak'taki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafedekilerin dışarıya çıktığı yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralının olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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