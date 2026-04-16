Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan'da kadınlara yönelik şiddetle mücadele için KADES uygulamasını anlattı ve kadınlara broşür dağıtarak uygulamayı cep telefonlarına yükledi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan'da Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir fabrika ve Çayıralan Devlet Hastanesi'nde çalışan kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.
Kaynak: AA / Sait Çelik