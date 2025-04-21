Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 25 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapılan bir adrese düzenlediği operasyonla 25 bin dolu makaron ele geçirirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel