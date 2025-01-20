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Yozgat'ta Kaçak Kazı ve Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Sikke ve 15 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçak Kazı ve Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Sikke ve 15 Obje Ele Geçirildi
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Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde 36 sikke ve 15 tarihi obje bulundu.

Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde düzenlediği operasyonda, define aramak için kazı yaptıkları belirlenen Y.A, B.E, Y.K, E.A. ile Ö.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Ö.Y'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, Ö.Y'nin Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı ilçesindeki ikametinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 36 sikke, 15 obje ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A, B.E, Y.K, E.A. ve Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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