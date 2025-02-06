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Yozgat'ta Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Yem Takviyesi Yaptı

Yozgat'ta Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Yem Takviyesi Yaptı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına doğaya yem bıraktı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için harekete geçti.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem takviyesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Sorgun'da Üçtepeler mevkisinde kaçak av denetimi yapan ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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