Yozgat'ta Jandarma Personelinden Kan Bağışı Kampanyası
Boğazlıyan ilçesinde jandarma personeli, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağış kampanyasına katılarak 39 personelle kan bağışında bulundu. Kampanya, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile başlatıldı ve vatandaşlar da bağış yapmaya davet edildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağış kampanyasına katıldı.
Kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan stoklarına katkı sağlamak isteyen 39 personel, kan bağışında bulunarak vatandaşları bağış yapmaya davet etti.
Türk Kızılay görevlileri de ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.