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Yozgat'ta Jandarma Astsubayına Hayvanlara Desteğinden Teşekkür

Yozgat'ta Jandarma Astsubayına Hayvanlara Desteğinden Teşekkür
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde sahipsiz hayvanlara destek veren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan'a, yavru köpeği kurtardığı için teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Yozgat'ta sahipsiz hayvanlara gönüllü destek veren Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan'a teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Çayıralan ilçesinde 2024 Aralık ayında soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Aktan'a, bu davranışı üzerine Çayıralan Kaymakamı Ferit Can ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yozgat İl Temsilcisi Fahri Genç tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Zaman zaman sahipsiz hayvanlara yardım etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aktan, hayvanların korunmasına yönelik herkese önemli görevler düştüğünü aktardı.

Aktan, Kaymakam Can ve KİHAYKO İl Temsilcisi Genç'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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