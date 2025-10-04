Haberler

Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan bir şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kazı alanında tarihi eser niteliği taşıyan 23 obje ve sikke ele geçirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, Z.B'yi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada, metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ve sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
