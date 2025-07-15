Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltında
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Yenipazar beldesinde gerçekleşti ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya Mahallesi mevkisine giden ekipler, kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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