Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltında
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Yenipazar beldesinde gerçekleşti ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya Mahallesi mevkisine giden ekipler, kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel