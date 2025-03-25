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Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, E.A, C.E, A.A. ve H.V.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, fünye ateşleme kablosu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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