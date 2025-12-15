Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapılan izinsiz kazılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan yeri belirleyerek Y.V, E.K. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıları önleme amaçlı farklı yerlere fotokapan kuran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerden Bazlambaç köyü yakınında kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, Y.V, E.K. ile A.K'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel