Yozgat'ta Gazze'ye Yardım Filosuna Saldırı Protesto Edildi

Yozgat'ta İHH organizasyonuyla toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sulardaki saldırısını protesto etti. Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, saldırıların uluslararası hukuku ihlal eden korsanlık olduğunu belirterek, Gazze halkının ve vicdan sahiplerinin davasından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Yozgat'ta, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği'nin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, filodaki 39 farklı ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı durduğunu söyledi.

Önceki Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleleri unutmadıklarını belirten Aydoğdu, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal eden korsanlık ve terör niteliği taşıdığını ifade etti.

İsrail'in en temel insani yardımları bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum ettiğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Gemileri engelleseniz de gözaltına alarak korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz er ya da geç özgürlüğün denizi olacaktır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız."

Açıklamanın ardından grup üyeleri dua etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
