Yozgat'ta İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Yozgat'ta protesto edildi.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğinin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Nabi Dursun, filonun, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıktığını söyledi.

Dursun, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını, bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını ifade etti.

Gazze özgür olana kadar mücadelenin süreceğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar."

Açıklamanın ardından grup üyeleri dua etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Haberler.com
500

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

İşte milyonların hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması