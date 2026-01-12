Haberler

Yozgat ve 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Yozgat'ta, beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verileceği açıklandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
