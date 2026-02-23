Haberler

Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yerköy ilçesinde durdurulan minibüste 14 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla U.B, M.Y. ve İ.Ç'yi takibe aldı.

Minibüsle göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlıların bulunduğu araç, Yerköy ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan U.B, M.Y. ve İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

