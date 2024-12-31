Yozgat'ta Gece Sistin Etkisiyle Görüş Mesafesi 50 Mete D düştü
Yozgat'ta kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, takip mesafesini koruyarak dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Sis'in öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yozgat'ta kent merkezinde sis etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Güzel görüntüler oluşturan sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel